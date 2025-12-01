Les Calèches Rive d’Allier Galerie de la Source de l’Hôpital Vichy
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14 2025-12-21
En musique et au pas, prenez place dans la jolie calèche de Françoise et profitez de cette parenthèse au rythme des chevaux.
Départ et arrivée Fer à Cheval
Galerie de la Source de l’Hôpital Fer à cheval Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
English :
Take your place in Françoise’s pretty horse-drawn carriage and enjoy a musical interlude to the rhythm of the horses.
Departure and arrival Fer à Cheval
