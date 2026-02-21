Les camélias, une collection d’excellence Saint-Goazec

Les camélias, une collection d’excellence

Présents au Domaine de Trévarez dès le début du XXe siècle, les camélias ont, au fil des introductions successives, conquis allées, clairières et sous-bois. Le parc abrite aujourd’hui 800 variétés, dont 160 sujets centenaires et des cultivars anciens devenus particulièrement rares. Depuis 2016, Trévarez figure parmi les 50 plus grands jardins de camélias au monde, distingué par le label International Camellia Society Gardens of Excellence , référence internationale en la matière.

Actuellement fermé au public en raison de travaux d’électrification, le Domaine ne peut malheureusement pas partager la floraison de cette collection d’exception. Toutefois, trois visites privilèges, exclusivement sur réservation, sont proposées en coulisses. Au-delà de la découverte privilégiée de la collection, ces rendez-vous offrent l’opportunité d’explorer différentes thématiques, autant d’initiatives qui viendront enrichir et renouveler l’expérience offerte au public lors de la réouverture.

A U P R O G R A M M E

Trois visites proposées au cœur de la collection

✤ Camélias apprivoisés jeudi 19 mars

Plante venue d’Asie, le camélia a traversé les siècles pour devenir l’une des fleurs les plus emblématiques des jardins européens. De sa découverte à sa domestication, horticulteurs et passionnés ont sélectionné couleurs, formes et parfums, donnant naissance à des variétés façonnées par les goûts humains.

Au parc de Trévarez, le temps d’une promenade botanique, cette histoire prend vie au cœur de la collection de camélias.

Avec Pascal Vieu, gestionnaire des collections végétales à Domaines et musées départementaux

✤ Quand le camélia fait l’histoire jeudi 26 mars

Mais quel lien unit les samouraïs, Coco Chanel, Joséphine de Beauharnais ou Alexandre Dumas ? Rien d’autre que le camélia !

Alors que le Domaine est fermé pour travaux, profitez d’un moment privilégié lors d’une balade guidée et plongez au cœur du parc pour percer les secrets de cette collection exceptionnelle. Entre anecdotes historiques, curiosités botaniques et petites surprises autour de la fleur, redécouvrez le camélia sous un angle inédit et captivant.

Avec Géraldine Grassi, chargée de médiation au Domaine de Trévarez

✤ Nom d’un camélia ! jeudi 2 avril

Myakodori, Débutante, Bow Bells, Prince Albert… Parfois, les plantes portent des noms bien étranges et mystérieux. Ils racontent l’histoire de la plante, bien sûr, mais aussi la nôtre nos sociétés, nos rêves, parfois nos peines. Vivez une visite botanique unique, durant la fermeture du parc et découvrez le camélia sous un regard inédit. Voyagez dans le temps et l’espace, entre mythologie et émotions intimes.

Avec Pascal Vieu, gestionnaire des collections végétales à Domaines et musées départementaux

• SUR RÉSERVATION EN LIGNE (obligatoire)

• Tarif unique 8€

• La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le domaine reste fermé au public lors de cet événement.

Seules les personnes munies d’un billet spécifique pourront y accéder.

Le parc est en travaux et les cheminements empruntés diffèrent des parcours habituels. Nous vous recommandons de prévoir des chaussures adaptées à la marche et à la pluie.

A noter les services habituels (boutique, café, château etc) ne seront pas accessibles lors de cette visite.‎ .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

