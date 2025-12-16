Les camps annexes de Drancy, la face cachée d’un camp d’internement Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Entre 1943 et 1944, le camp d’internement de Drancy fonctionnait en lien étroit avec trois autres lieux situés en plein cœur de la capitale. À Lévitan, Austerlitz et Bassano, des détenus juifs, soumis au travail forcé, étaient contraints de trier les biens confisqués aux Juifs déjà arrêtés ou rentrés dans la clandestinité. Ces camps annexes, souvent oubliés de la mémoire collective, occupent pourtant une place centrale dans la politique de spoliation menée à l’encontre des Juifs. Quels liens unissaient Drancy à ces camps annexes ? Selon quels critères les détenus étaient-ils sélectionnés pour y travailler ? Cette affectation leur accordait-elle un sort moins défavorable ?

En présence de Jean‑Marc Dreyfus, historien, lecteur à l’université de Manchester (Royaume-Uni), chercheur associé au Centre d’histoire de Sciences Po (Paris).

Animée par Léa Charles‑Ambron, médiatrice pédagogique au Mémorial de la Shoah.

Le Mémorial de la Shoah de Drancy vous propose chaque dimanche un évènement culturel.

Le dimanche 01 mars 2026

de 16h00 à 17h15

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472