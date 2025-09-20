Les camps d’esclaves, d’engagés et d’ouvriers de Saint-Denis à vélo Lavoir de la Source Saint-Denis

Les camps d’esclaves, d’engagés et d’ouvriers de Saint-Denis à vélo 20 et 21 septembre Lavoir de la Source La Réunion

Inscription souhaitable : Thomas Pharus – 0693466318

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:30:00

Les camps d’esclaves, d’engagés et d’ouvriers de Saint-Denis : A travers ce parcours à vélo, il s’agit de parcourir le Ruisseau des Noirs, en suivant les anciens camps et d’explorer les ruisseaux du quartier de La Source. Le circuit permet de découvrir une histoire de la Source en suivant les bras de ravines qui marquent la géographie du quartier. Contact : Thomas Pharus – 0693466318

Point de départ : Lavoir de La Source

Vélos disponibles sur place. Possibilité de venir avec son propre vélo. Chaque visite compte une dizaine d’inscrits.

Lavoir de la Source Boulevard La Providence, 97400 Saint-Denis 97400 La Providence La Réunion

Laurent Hoarau