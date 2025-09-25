Les Campulsations Périgueux 2025 Maison de la Jeunesse de Périgueux Périgueux

Maison de la Jeunesse de Périgueux 10 bis avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Les Campulsations Le festival reviennent pour leur 18e édition !

Cette année encore nous profiterons de la belle cour de la Maison de la Jeunesse de Périgueux pour cette soirée de concerts gratuits destinée à fêter la rentrée des étudiants !

JOYSAD // Rap (Périgueux)

+ DINAA // Soul Folk (Paris)

+ ANGINE // Pop Expérimentale (Bordeaux)

> Événement ouvert à toutes et tous

Bar & petite restauration sur place

Maison de la Jeunesse 10bis avenue Georges Pompidou à Périgueux (Bus A, C, K2 | Arrêt Médiathèque)

Repli dans le hall de vie du Campus Périgord en cas d’intempéries. .

Maison de la Jeunesse de Périgueux 10 bis avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

