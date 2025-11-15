Les Canailles du Père Noël Salle du Réal Châteaurenard

Les Canailles du Père Noël

Dimanche 21 décembre 2025. Salle du Réal Chemin Entre Deux Eaux Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Les Canailles du Père Noël , spectacle d’enfant, plein de malice et drôle avec des moments savoureux.

2 représentations 14h30 et 16h15.



Capucin, un lutin coquin du Père Noël débarque sur scène tout seul. Augustin, le régisseur du spectacle, en complicité avec le public,demande des explications à Capucin sur l’absence de son partenaire Clémentin, mais personne ne comprend ce retard alors que le spectacle de Noël doit démarrer. Pendant que Capucin explique aux enfants que le départ du spectacle de Noël n’aura peut-être pas lieu, des personnages rocambolesques vont perturber Capucin. On apercevra le livreur Maturin qui livre des cartons. Puis des arrivées s’enchaîneront avec Tricotin, un lutin qui saute par la fenêtre à cause de sa grosse lutine et qui se prend pour un mime. Puis tout à coup, débarquera le chien de Capucin… et pour finir un gros poussin jaune Céléstin Cokovin qui racontera des âneries. Puis Clémentin arrivera et le spectacle pourra enfin commencer. Sauf que ce sera la fin du spectacle de Noël… Spectacle drôle et interactif avec les enfants.



Réservation conseillée. .

Salle du Réal Chemin Entre Deux Eaux Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 22 78 48 cieunivers.scenetheatre@laposte.net

English :

Les Canailles du Père Noël , a children?s show, full of mischief and funny with some tasty moments.

German :

Les Canailles du Père Noël (Die Kanaillen des Weihnachtsmanns), Kindertheaterstück, voller Bosheit und witzig mit köstlichen Momenten.

Italiano :

Les Canailles du Père Noël , uno spettacolo per bambini pieno di malizia e umorismo, con alcuni momenti gustosi.

Espanol :

Les Canailles du Père Noël , un espectáculo infantil lleno de picardía y humor, con algunos momentos sabrosos.

