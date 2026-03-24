Les Canaillous Chantants chantent Paris… mais pas que…

Allée des Peupliers Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les Canaillous Chantants vous invitent à découvrir un spectacle qui bat au rythme de la capitale. Entre les riverains qui se croisent et les touristes de passage, laissez-vous conter les mille et une histoires du quotidien… des tranches de vie parfois très étonnantes, mises en musique avec passion

Plongez dans l’effervescence d’une place parisienne le temps d’une soirée ! Les Canaillous Chantants vous invitent à découvrir un spectacle qui bat au rythme de la capitale. Entre les riverains qui se croisent et les touristes de passage, laissez-vous conter les mille et une histoires du quotidien… des tranches de vie parfois très étonnantes, mises en musique avec passion.

Ouverture des portes à 19h30. 10 .

Allée des Peupliers Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 74 54 09

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English :

Les Canaillous Chantants invite you to discover a show that beats to the rhythm of the capital. As local residents cross paths and tourists pass by, let us tell you the thousand and one stories of everyday life… sometimes astonishing slices of life, passionately set to music

L’événement Les Canaillous Chantants chantent Paris… mais pas que… Saint-Épain a été mis à jour le 2026-03-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme