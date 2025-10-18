Les canards n’arrivent pas par la poste MAD Limoges Maison des Arts et de la Danse (MAD) Limoges

Maison des Arts et de la Danse (MAD) 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Une comédie drôle et originale de et avec Quentin Champenaud et Mathieu Labrousse, jouée par la troupe Au Fond à Gauche d’Aixe sur Vienne.

Tintin et Diego randonnent dans les monts de Blond, un voyage plein de surprises. Une ex qui resurgit de façon explosive, une habitante avec un canard dans la cave, mais qu’est-ce qu’un canard ferait dans une cave ? Il n’est quand même pas arrivé par la poste ?! .

Maison des Arts et de la Danse (MAD) 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

