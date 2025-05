Conférence : « Décroissance et forces armées » – Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris, 14 mai 2025, Paris.

Plusieurs débats publics et publications ont déjà souligné le lien entre décroissance et géopolitique des ressources, notamment la mise en tension s’appliquant aux matières premières nécessaires à la poursuite de la croissance économique. Pour approfondir cette thématique avec l’évolution du contexte géopolitique actuel, Alter Kapitae souhaite désormais s’intéresser au lien entre décroissance et forces armées.

Cette thématique importante, trop peu traitée dans le milieu écologiste, permettra de poursuivre l’exploration du rapport entre décroissance et action politique concrète et efficace.

La thématique peut intéresser des personnes issues du Ministère des Armées, dont certains sont déjà sensibilisés aux questions écologiques, mais également le grand public, probablement moins habitué à identifier l’armée comme acteur impacté sur ce sujet. Nous voyons donc dans cette rencontre l’opportunité d’un véritable échange entre des mondes traversés par le nécessaire questionnement écologique.

2 intervenants seront là pour évoquer ces sujets :

Maxime Launay , chercheur à l’ IRSEM , docteur en histoire, spécialiste du lien entre les armées et la société, et notamment des rapports de la gauche à l’armée française

, chercheur à l’ , docteur en histoire, spécialiste du lien entre les armées et la société, et notamment des rapports de la gauche à l’armée française Aurélien Saintoul, député LFI, membre de la commission de la Défense de l’Assemblée nationale.

La conférence commence à 18h30, pour environ 2h.

Elle sera suivi par un échange informel dans un lieu proche des Canaux.

Informations pratiques :

A la Maison des Canaux, 6 quai de la Seine 75019 Paris.

Le mercredi 14 mai 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-14T21:30:00+02:00

2025-05-14T19:30:00+02:00_2025-05-14T21:30:00+02:00

fin : 2025-05-14T23:30:00+02:00

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

https://www.facebook.com/lescanaux?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lescanaux?locale=fr_FR https://twitter.com/Les_Canaux

Les décroissants et les militaires ? Quelles stratégies adopter face aux questions de défense et vis à vis des militaires.

Conférence par Alter Kapitae