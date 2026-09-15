Les Caprices de l’Enfant Roi : Cinéma à Vasles Maison du village Vasles

Informations pratiques

Vasles

Les Caprices de l’Enfant Roi : Cinéma à Vasles

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Synopsis

Tout public

1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil. .

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr

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English : Les Caprices de l’Enfant Roi : Cinéma à Vasles

L’événement Les Caprices de l’Enfant Roi : Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine