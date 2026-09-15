Les Caprices de l’Enfant Roi : Cinéma à Vasles Maison du village Vasles
mardi 15 septembre 2026 · Maison du village · Vasles
Informations pratiques
Vasles
Les Caprices de l’Enfant Roi : Cinéma à Vasles
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Synopsis
Tout public
1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil. .
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr
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English : Les Caprices de l’Enfant Roi : Cinéma à Vasles
L’événement Les Caprices de l’Enfant Roi : Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine
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