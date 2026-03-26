LES CAPRICES DE MARIANNE

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05

Dans la tentative désespérée de faire connaître son amour à la belle et prude Marianne, Coelio missionne son ami libertin et dépravé Octave de la convaincre de le prendre pour amant. L’éminent juge de paix Claudio, mari jaloux de la jeune fille, tentera de faire cesser ces impudents prétendants.

Dans la tentative désespérée de faire connaître son amour à la belle et prude Marianne, Coelio missionne son ami libertin et dépravé Octave de la convaincre de le prendre pour amant. L’éminent juge de paix Claudio, mari jaloux de la jeune fille, tentera de faire cesser ces impudents prétendants.

Les Caprices de Marianne de la compagnie Caprices se déroule dans un univers sombre et inquiétant. Tout au long de la pièce, des fils d’ombres et de lumières se tissent entre les personnages, empruntant des sentiers à la frontière de l’expressionnisme allemand et du romantisme noir. Une comédie tortueuse, dans une nuit perpétuelle.

Durée 1h20- À partir de 12 ans

Comédie

Inspiré de la pièce d’Alfred de Musset .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

In a desperate attempt to make his love known to the beautiful and prudish Marianne, Coelio enlists his libertine and depraved friend Octave to convince her to take him as her lover. The eminent Justice of the Peace Claudio, the girl’s jealous husband, tries to put a stop to these impudent suitors.

L’événement LES CAPRICES DE MARIANNE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER