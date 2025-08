Les Capsules de la Compagnie Conférence Association Bretagne Vivante La Compagnie Bretonne Penmarch

La Compagnie Bretonne 105 Hent Yvon Buannic Penmarch Finistère

Début : 2025-08-28 18:00:00

2025-08-28

Bretagne Vivante œuvre à la protection de la nature en Bretagne depuis plus de 60 ans. À Trunvel, sa station de baguage permet d'étudier les oiseaux migrateurs et de mieux comprendre l'impact des changements environnementaux. Venez découvrir une association qui, grâce à ses actions de terrain, ses suivis scientifiques et ses projets de sensibilisation, défend la richesse du vivant.

Places limitées sur réservation.

La Compagnie Bretonne 105 Hent Yvon Buannic Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 40 10

