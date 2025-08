Les Capsules de La Compagnie Conférence chantée le chant des sardinières La Compagnie Bretonne Penmarch

Les Capsules de La Compagnie Conférence chantée le chant des sardinières

La Compagnie Bretonne 105 Hent Yvon Buannic Penmarch Finistère

Début : 2025-08-21 18:00:00

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Conférence chantée la langue vectrice de révolte.

À travers l’ouvrage Le Chant des sardinières venez découvrir l’histoire des sardinières de Douarnenez et du Pays Bigouden au début du XXe siècle.Texte et partitions par Marie-Aline Lagadic et Klervie Rivière.

Réservation obligatoire. .

La Compagnie Bretonne 105 Hent Yvon Buannic Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 40 10

