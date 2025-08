Les Capsules de La Compagnie Les Tréteaux du Phare La Compagnie Bretonne Penmarch

La Compagnie Bretonne 105 Hent Yvon Buannic Penmarch Finistère

Début : 2025-08-11 18:00:00

fin : 2025-08-11

2025-08-11

La Compagnie Bretonne vous invite à sortir de la boîte , pour des rencontres atypiques, une heure pour s’évader, rire, apprendre…

À l’occasion du festival Les Tréteaux du Phare de Penmarc’h, du 16 au 21 août, sera présenté le spectacle La Grande Boueuse , un road-trip en alexandrins.

On y suit l’histoire d’une vieille dame qui s’élance vers les rives du Mississippi, à la rencontre des esprits vers la terre du fleuve, en quête de rédemption et de tendresse.

L’imaginaire du grand large, du voyage et de la boue s’y déploie avec jubilation, le tout rythmé par des ritournelles de banjo.

Places limitées Réservation obligatoire. .

