Les Capsules de La Compagnie Vendanges en Utopie La Compagnie Bretonne Penmarch

Les Capsules de La Compagnie Vendanges en Utopie La Compagnie Bretonne Penmarch mercredi 9 juillet 2025.

Les Capsules de La Compagnie Vendanges en Utopie

La Compagnie Bretonne 105 Hent Yvon Buannic Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 18:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Et si la Bretagne devenait une terre de vin ?

Longtemps interdite de viticulture, la région voit aujourd’hui émerger une nouvelle génération de vignerons passionnés, prêts à défier le crachin et les lois pour faire renaître une tradition oubliée. De Groix à Saint-Jouan, suivez le parcours de pionniers qui plantent, expérimentent et inventent les vins bretons de demain, entre utopie, résistance et défis climatiques.

Venez découvrir ce documentaire vibrant Vendanges en utopie signé Gérard Alle, à la rencontre de celles et ceux qui cultivent bien plus que du raisin une vision, un engagement, une identité.

Gratuit Les places sont limitées, réservation obligatoire. .

La Compagnie Bretonne 105 Hent Yvon Buannic Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 40 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Capsules de La Compagnie Vendanges en Utopie Penmarch a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Destination Pays Bigouden Sud