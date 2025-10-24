LES CARAPACES DU BAGNAS Agde

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-24

Découvrez les mystères de la tortue d’eau douce la Cistude d’Europe.

Des tortues vivent aussi en eau douce!

Qui est la mystèrieuse Cistude d’Europe? Comment la protéger ?

Découvrez cette étonnante tortue à travers notre animation ludique et familiale.

> Payant

> Sur réservation,

> Lieu précisé lors de la réservation

> Informations au 04.67.01.60.23

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

English :

Discover the mysteries of the freshwater turtle: the European pond turtle.

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse der Süßwasserschildkröte: die Europäische Sumpfschildkröte.

Italiano :

Scoprite i misteri della tartaruga d’acqua dolce: la tartaruga marina europea.

Espanol :

Descubra los misterios de la tortuga de agua dulce: el galápago europeo.

