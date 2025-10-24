LES CARAPACES DU BAGNAS Agde
LES CARAPACES DU BAGNAS
Route de Sète Agde Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-24
Découvrez les mystères de la tortue d’eau douce la Cistude d’Europe.
Des tortues vivent aussi en eau douce!
Qui est la mystèrieuse Cistude d’Europe? Comment la protéger ?
Découvrez cette étonnante tortue à travers notre animation ludique et familiale.
> Payant
> Sur réservation,
> Lieu précisé lors de la réservation
> Informations au 04.67.01.60.23
Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr
English :
Discover the mysteries of the freshwater turtle: the European pond turtle.
German :
Entdecken Sie die Geheimnisse der Süßwasserschildkröte: die Europäische Sumpfschildkröte.
Italiano :
Scoprite i misteri della tartaruga d’acqua dolce: la tartaruga marina europea.
Espanol :
Descubra los misterios de la tortuga de agua dulce: el galápago europeo.
