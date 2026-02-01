Les cargaisons insolites: atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez
Les cargaisons insolites: atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez samedi 7 février 2026.
Les cargaisons insolites: atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre
Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 13:00:00
fin : 2026-02-07 15:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Devant le succès du premier atelier, on réédite !
À partir de l’écoute et de la lecture de textes contemporains variés
Travail sur la voix du texte c’est-à-dire l’oralité présente dans un texte écrit
Exercices individuels ou à plusieurs, parfois contradictoires
Afin que la lecture travaille le texte et notre rapport au langage
Venez avec vos silences, vos questions, vos défauts
Public ouvert à toutes tous à partir de 15 ans
Seules la bienveillance, l’écoute et la curiosité sont requises
Claude Favre, poète et performeuse, vit à Douarnenez.
– .
Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les cargaisons insolites: atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre
L’événement Les cargaisons insolites: atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-31 par OT PAYS DE DOUARNENEZ