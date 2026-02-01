Les cargaisons insolites: atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

Les cargaisons insolites: atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre

Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 13:00:00

fin : 2026-02-07 15:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Devant le succès du premier atelier, on réédite !

À partir de l’écoute et de la lecture de textes contemporains variés

Travail sur la voix du texte c’est-à-dire l’oralité présente dans un texte écrit

Exercices individuels ou à plusieurs, parfois contradictoires

Afin que la lecture travaille le texte et notre rapport au langage

Venez avec vos silences, vos questions, vos défauts

Public ouvert à toutes tous à partir de 15 ans

Seules la bienveillance, l’écoute et la curiosité sont requises

Claude Favre, poète et performeuse, vit à Douarnenez.

– .

Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les cargaisons insolites: atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre

L’événement Les cargaisons insolites: atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-31 par OT PAYS DE DOUARNENEZ