Les carnavals de l’Ouest en image Musée de Bretagne Rennes Dimanche 12 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

De Douarnenez à Nantes, découvrez la richesse et la diversité des représentations carnavalesques du grand Ouest.

Un programme inédit (45 min) réalisé à partir des films amateurs déposés à la Cinémathèque de Bretagne et ceux collectés par le Musée de Bretagne.

Une ciné-conférence en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne dans le cadre de l’exposition _Carnavals._

Début : 2025-10-12T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T17:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine