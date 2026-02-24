Les Carnets de Missak Manouchian Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Par Houri Varjabédian (éditrice et traductrice des Carnets de Missak Manouchian) et Jean-Pierre Sakoun (président d’Unité laïque et du comité « Manouchian au Panthéon »)

À l’occasion de la publication aux éditions Parenthèses des Carnets de Manouchian, sera retracée leur aventure depuis les jours où Missak Manouchian les rangeait dans ses poches, y notait ses pensées, réflexions et les cotes de livres lus et à lire absolument, les emportait partout, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à l’usine ou au jardin du Luxembourg… puis toutes ces années de sauvegarde par son épouse Mélinée, jusqu’à leur redécouverte.

Missak Manouchian était lecteur à la bibliothèque Sainte-Geneviève. À l’occasion de la publication aux éditions Parenthèses de ses « Carnets », découvrez l’histoire de leur écriture et leur redécouverte.

Le jeudi 12 mars 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Salle de lecture de la RéserveParis

