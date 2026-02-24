Les Carnets de Missak Manouchian Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris
Les Carnets de Missak Manouchian Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris jeudi 12 mars 2026.
Par Houri Varjabédian (éditrice et traductrice des Carnets de Missak Manouchian) et Jean-Pierre Sakoun (président d’Unité laïque et du comité « Manouchian au Panthéon »)
À l’occasion de la publication aux éditions Parenthèses des Carnets de Manouchian, sera retracée leur aventure depuis les jours où Missak Manouchian les rangeait dans ses poches, y notait ses pensées, réflexions et les cotes de livres lus et à lire absolument, les emportait partout, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à l’usine ou au jardin du Luxembourg… puis toutes ces années de sauvegarde par son épouse Mélinée, jusqu’à leur redécouverte.
Missak Manouchian était lecteur à la bibliothèque Sainte-Geneviève. À l’occasion de la publication aux éditions Parenthèses de ses « Carnets », découvrez l’histoire de leur écriture et leur redécouverte.
Le jeudi 12 mars 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Salle de lecture de la RéserveParis
https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=conferences#contentitem=ad4e1408-0b4e-11f1-8ce8-2411ad0ddb00^2
