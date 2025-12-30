LES CARNETS DU SOUS-SOL COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

LES CARNETS DU SOUS-SOL Début : 2026-01-02 à 19:45. Tarif : – euros.

LES CARNETS DU SOUS-SOLUne adaptation des Carnets du Sous-sol, un seul-en-scène sans filtre, du pur Dostoïevski, démesuré et jouissif.C’est un homme d’une quarantaine d’années, pétri d’amour-propre et de ressentiment, vivant depuis trop longtemps seul dans son “sous-sol, qui sort exceptionnellement de son silence et décide de raconter à ceux qui sont présents son histoire, ou plutôt un souvenir, qui le dérange, pour espérer s’en délivrer.Mais les détours qu’il prend au préalable sont si nombreux que ses confidences prennent d’abord la forme d’une réflexion psychologico-métaphysique qui l’emmène peut-être plus loin que ce qu’il pensait.Une adaptation forte et captivante de l’oeuvre de Dostoïevski.Metteur en scène : Olivier Kuhn, Oscar PailleAuteur : Fiodor DostoïevskiDistribution : Olivier KuhnPresse L’interprétation de Christophe Laparra est une véritable performance ! Un jeu qui traduit parfaitement le personnage aussi torturé mentalement que tortueux dans ses raisonnements, indigne et à moitié fou. HolybuzzDès les premières minutes, Christophe Laparra impose une présence habitée : il ne se contente pas d’incarner le héros, il se laisse traverser par lui, au point que tout son jeu devient une forme d’effondrement contrôlé. Une implication totale, impressionnante, qui donne à ce Sous-sol une force rare. Béatrice Lise. Zénitude profonde le magSur scène, Christophe Laparra incarne ce personnage complexe avec un charisme remarquable. Il déploie une puissance de jeu, une générosité artistique et une sensibilité qui captivent du début à la fin. Un spectacle profond, qui donne à voir la modernité du texte de Dostoïevski. Christian Dumoulin. Culture Évasion Le jeu est viscéral, « corps à vif », dérangeant tant il est bien incarné où voix, silences et ruptures de rythme rendent la pensée heurtée, paradoxale, obsessionnelle. Ce misanthrope à l’humanité blessée, entraîne le spectateur dans la profondeur d’un abîme existentiel. Singulars

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75