Les Carpailles

Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-20

Durant les Carpailles, les restaurateurs fêtent le printemps en proposant des menus originaux à base de carpe en fleischnacka, en tarte flambée, en escalopes, en paupiettes,… et même en dessert !

Les restaurateurs de l’association Le Sundgau, Routes de la Carpe Frite vous invitent à venir fêter l’arrivée du printemps dans le Sundgau avec les Carpailles pour découvrir la carpe différemment !

La carpe frite, plat typique du Sundgau, a donné son nom aux routes traversant le Sud de l’Alsace, en faisant ainsi un lieu incontournable du tourisme gastronomique de notre région, labellisé site du goût.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre dans les restaurants participant à l’événement pour goûter la carpe cuisinée en Fleischschnaka, en tarte flambée, en bouchée à la reine, en escalopes ou même en dessert…selon la créativité des chefs !

Retrouvez la liste des restaurateurs participants sur www.carpe-frite.com

Altkirch 68 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 info@sundgau-sudalsace.fr

English :

During the Carpailles festival, restaurateurs celebrate spring with original menus featuring carp: in fleischnacka, tarte flambée, escalopes, paupiettes… and even dessert!

