Les Carrefours de la pensée rue du Port Le Mans

Les Carrefours de la pensée

rue du Port Salle des Concerts Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Les Carrefours de la Pensée un temps fort de la vie culturelle au Mans.

Au plaisir de vous retrouver à la 36ème édition des Carrefours de la pensée, 27 et 28 mars 2026 à la Salle des Concerts.

Des questions socio-économiques et géopolitiques traitées par des spécialistes français et étrangers.

Des débats citoyens entre les intervenants et avec le public invité à poser des questions.

Les Carrefours de la Pensée un temps fort de la vie culturelle au Mans avec des conférences, des expositions, des films, des interventions en lycée.

L’entrée est libre gratuite. .

rue du Port Salle des Concerts Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 60 clara.herin@lemans.fr

English :

The Carrefours de la Pensée: a highlight of cultural life in Le Mans.

L’événement Les Carrefours de la pensée Le Mans a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Le Mans