Les Carrières de Bibémus et Cezanne Rendez-vous sur le parking des trois Bons Dieux (en voiture) Aix-en-Provence

Les Carrières de Bibémus et Cezanne

Du 07/02 au 28/03/2026 le samedi de 10h à 12h.

Du 03/04 au 11/09/2026 le vendredi de 18h à 20h.

Du 02/10 au 30/10/2026 le vendredi de 17h à 19h.

Du 31/10 au 14/11/2026 le samedi de 10h à 12h. Rendez-vous sur le parking des trois Bons Dieux (en voiture) 136/140 avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-03 2026-10-02 2026-10-31

Un îlot de nature paisible à quelques encablures de la ville. Sa roche ocre a donné son caractère à la ville et de nombreux motifs à Cezanne, dont la fameuse Montagne Sainte Victoire.

Niché entre Aix-en-Provence et la montagne Sainte- Victoire, ce site fait partie intégrante de l’histoire de la ville et sa montagne. La pierre raconte des temps immémoriaux où vivaient dans les carrières de nombreux animaux marins. Traces d’outils et fronts de taille témoignent de la fondation de la ville de l’ère romaine jusqu’au XXe siècle. Enfin, le paysage teinté de couleurs ocre, vert et bleu rappelle que le célèbre peintre aixois Cezanne en fit, jadis, son atelier.



Visiter Bibémus, “c’est parler de la nature dans un tableau de Cezanne”.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ

➜ Chaussures de marche conseillées

➜ ​Les animaux sont interdits



Accès au site

● Avec votre véhicule personnel RDV 20mn avant au Parking des 3 Bons Dieux (Coord. GPS 43.53491, 5.47560 ), puis cortège en voiture jusqu’au site (l’accès au site en voiture est règlementé présence d’une borne chemin de Bibemus). En cas de retard même léger, merci de contacter le prestataire.

● En taxi, en vélo ou à pied Prévenez le guide. Rendez-vous 10mn avant sur le parking au 3080 chemin de Bibemus, au niveau de la barrière DFCI (Coord. GPS 43.53115, 5.50058).

● En cas de retard le guide se réserve le droit de vous refuser l’accès à la visite. Aucun remboursement ne sera possible.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.



⚠️ De juin à septembre, le site des carrières de Bibémus peut être fermé* par arrêté préfectoral en fonction des conditions météo du jour.

Se renseigner la veille au soir sur myprovence.fr/enviedebalade (Sainte-Victoire et Concors), ou au +33 (0)8 11 20 13 13 (numéro surtaxé).

Parcours escarpé nécessitant une bonne mobilité et des chaussures de marche.



*En cas d’impossibilité d’accéder aux carrières de Bibémus pour risque incendie, nous vous proposons un report de la visite ou un remboursement. .

Rendez-vous sur le parking des trois Bons Dieux (en voiture) 136/140 avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A quiet natural haven just a step or two away from the city. The ochre rock bears the marks of time. Here Cezanne painted many of his masterpieces: the spot provides an exceptional view over Montagne Sainte-Victoire.

L’événement Les Carrières de Bibémus et Cezanne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence