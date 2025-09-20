Les carrières souterraines de Lezennes et alentours Médiathèque de Lezennes Lezennes

Les carrières souterraines de Lezennes et alentours Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque de Lezennes

Le sous-sol de la métropole lilloise est riche d’un patrimoine de plusieurs siècles d’exploitation de carrières souterraines qui ont, par la suite, connu d’autres activités, servant par exemple de refuge pendant la guerre ou de zones de culture. Les carrières souterraines représentent donc un patrimoine historique, culturel et naturel dont l’accès est toutefois impossible pour un large public. L’exposition « Les carrières souterraines de Lezennes et alentours» vous propose donc de déambuler dans cet univers de craie, grâce à une restitution virtuelle qui vous fera découvrir des sites remarquables à différentes époques de leur existence.

L’exposition sera également l’occasion de présenter des objets issus de ces carrières.

S’en suivra une visite guidée de l’Église Saint-Éloi : berceau de la vie civique, c’est entre les murs de cette église du XIIème siècle que fut élu le tout premier maire de Lezennes en 1790. Reconstruite en 1843 après la Révolution, elle conserve des éléments d’origine comme son clocher, dont la construction a débuté en 1504.

Médiathèque de Lezennes 20 place de la République 59260 Lezennes

