LES CARROSSIERS DE LIMAGINAIRE Saint-Amand-Montrond
vendredi 21 mai 2027 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
LES CARROSSIERS DE LIMAGINAIRE
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-05-21 20:30:00
fin : 2027-05-21
Date(s) :
2027-05-21
VENDREDI 21 MAI À 20H30
LES CARROSSIERS DE L’IMAGINAIRE
COMPAGNIE LA CLEF (37)
Au Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond
Théâtre d’improvisation
Tout public
Durée 1h15
Tarifs habituels : 14€ | 10€ | 5€
Bienvenue dans l’atelier de réparation des histoires cabossées, accidentées et des aventures dernier modèle ! Les histoires et les aventures, comme les véhicules, se remettent à neuf, se personnalisent. Vous avez sans doute un objet porte – bonheur, un vêtement fétiche, une photographie souvenir, un coquillage ramassé sur la plage lors de vos vacances, qui vous rappelle des moments intenses passés avec vos proches, famille ou amis. Apportez – le ce jour-là et s’il est tiré au sort, trois comédiens improvisateurs et une musicienne lui inventeront une nouvelle histoire: son histoire. Venez vivre ce moment tout à fait unique et singulier de création dans lequel s’unissent improvisations musicales et théâtrales en lien étroit avec le public. .
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
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English :
FRIDAY, MAY 21, %C0 8:30 PM
LES CARROSSIERS DE L’IMAGINAIRE
COMPAGNIE LA CLEF (37)
At the Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond
Improvisational theater
Suitable for all ages
Running time: 1 hour 15 minutes
Regular ticket prices: 14? | 10? | 5?
L’événement LES CARROSSIERS DE LIMAGINAIRE Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
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