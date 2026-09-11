Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

LES CARROSSIERS DE LIMAGINAIRE

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-05-21 20:30:00

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-21

VENDREDI 21 MAI À 20H30

LES CARROSSIERS DE L’IMAGINAIRE

COMPAGNIE LA CLEF (37)

Au Théâtre de la Carrosserie Mesnier

3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond

Théâtre d’improvisation

Tout public

Durée 1h15

Tarifs habituels : 14€ | 10€ | 5€

Bienvenue dans l’atelier de réparation des histoires cabossées, accidentées et des aventures dernier modèle ! Les histoires et les aventures, comme les véhicules, se remettent à neuf, se personnalisent. Vous avez sans doute un objet porte – bonheur, un vêtement fétiche, une photographie souvenir, un coquillage ramassé sur la plage lors de vos vacances, qui vous rappelle des moments intenses passés avec vos proches, famille ou amis. Apportez – le ce jour-là et s’il est tiré au sort, trois comédiens improvisateurs et une musicienne lui inventeront une nouvelle histoire: son histoire. Venez vivre ce moment tout à fait unique et singulier de création dans lequel s’unissent improvisations musicales et théâtrales en lien étroit avec le public. .

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

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English :

FRIDAY, MAY 21, %C0 8:30 PM

LES CARROSSIERS DE L’IMAGINAIRE

COMPAGNIE LA CLEF (37)

At the Théâtre de la Carrosserie Mesnier

3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond

Improvisational theater

Suitable for all ages

Running time: 1 hour 15 minutes

Regular ticket prices: 14? | 10? | 5?

L’événement LES CARROSSIERS DE LIMAGINAIRE Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY