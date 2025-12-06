Les cartes marines selon Marine Le Breton La Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ 8 mars – 11 avril 2026 Entrée gratuite

Un univers d’art et de géographie : les cartes marines revisitées. Marine Le Breton est reconnue pour son travail singulier, à la croisée de l’art, de la cartographie et du patrimoine maritime.

L’exposition de printemps à la Salle Anne de Bretagne accueille l’artiste cartographe Marine Le Breton.

Un univers d’art et de géographie : les cartes marines revisitées.

Marine Le Breton est reconnue pour son travail singulier, à la croisée de l’art, de la cartographie et du patrimoine maritime. Sur la base de relevés géographiques (SHOM, IGN…), elle dessine à la main des cartes marines du littoral français — des oeuvres minutieuses faites de traits, de points et de tirets, combinant rigueur scientifique et poésie graphique.

À travers cette exposition, le public pourra découvrir l’univers visuel et conceptuel de l’artiste : une invitation au voyage, à l’émerveillement et à la redécouverte des côtes, mêlant mémoire, géographie et création.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-04-11T18:00:00.000+02:00

1

http://www.expositions-pleyberchrist.fr 0298785315 salleannedebretagne@gmail.com

La Salle Anne de Bretagne Square Anne de Bretagne, 29410 PLEYBER-CHRIST Pleyber-Christ 29410 Finistère