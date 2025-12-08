Les cartes marines selon Marine Le Breton Pleyber-Christ

Les cartes marines selon Marine Le Breton

Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ Finistère

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

2026-03-08

Marine Le Breton est reconnue pour son travail singulier, à la croisée de l’art, de la cartographie et du patrimoine maritime. Sur la base de relevés géographiques (SHOM, IGN…), elle dessine à la main des cartes marines du littoral français — des oeuvres minutieuses faites de traits, de points et de tirets, combinant rigueur scientifique et poésie graphique.

À travers cette exposition, le public pourra découvrir l’univers visuel et conceptuel de l’artiste une invitation au voyage, à l’émerveillement et à la redécouverte des côtes, mêlant mémoire, géographie et création. .

Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 53 15

