Les cartes Pokémon Médiathèque Poligny

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Lectures festives par La Voix de Sabah.
À partir de 3 ans.
Dehors, il fait froid. Autour du tapis d’hiver, venez vous réchauffer… Un tourbillon d’histoires danse au milieu des flocons et vient se poser juste là au creux de vos oreilles… Des contes d’hiver, des contes tout sucre, tout miel, pour nous mettre l’eau à la bouche en attendant Noël
Spectacle gratuit, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
