Les Cas de Cyrque Sors tes parents, même en hiver à Marminiac

Marminiac Lot

Vous connaissez déjà la formule printanière au chapiteau ? Là c'est la version hivernale (wouah, comme les gros festivals !) Quoi de mieux que de commencer l'année par une p'tite virée circassienne en famille ? Des ateliers des présentations artistiques, des rires et un peu de sueur pour pimenter la fin des vacances de février, ça vous tente ! (parce qu'on les attends déjà avec hâte !)

Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 88 01 92 40 lescasducyrque@gmail.com

English :

You’ve already heard of the springtime big top formula? This is the winter version (wow, just like the big festivals!) What better way to start the year than with a little circus adventure for the whole family? Workshops artistic presentations, laughter and a bit of sweat to spice up the end of the February vacations! (because we’re already looking forward to them!)

L’événement Les Cas de Cyrque Sors tes parents, même en hiver à Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Gourdon