Les Cas Perdus • Fluzz • Lollydusk SUPERSONIC Paris

LES CAS PERDUS (22h00)

(Alt rock – Paris, FR)

On a enfin trouvé quelque chose qu’on fait bien dans cette vie.

Les Cas Perdus rassemblent, depuis 2022, chaque âme errante sur le chemin, pour les réunir devant une scène – que ce soit dans une salle ou au fin fond d’une cave oubliée de Paris – afin qu’il ou elle se fasse démolir dans notre pogo.

C’est par les riffs de stoner, inspirés de ceux qui ont tout jeté par la fenêtre, et avec une touche de douceur que tu comprendras qu’être perdu, c’est pas mal quand t’es bien entouré.

Tu viens ?

https://linktr.ee/lescasperdus…

https://www.youtube.com/channel/UCMBq8IjDAxjFaIy-8KtNXqA

FLUZZ (21h00)

(Rock – Paris, FR)

FLUZZ est un trio rock né d’une rencontre virtuelle, survenue dans le sillage de la pandémie. Entre la Normandie et Paris, le groupe puise son inspiration dans les thèmes du quotidien, de la solitude aux moments partagés, au travers de chansons brutes, simples et passionnées.

Les 3 influences : Jack White, Last Train, Queens of the Stone Age

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090272622115

LOLLYDUSK (20h00)

(Pop rock – Paris, FR)

LOLLYDUSK, c’est la rencontre de cinq musiciens passionnés, réunis autour d’un univers rock riche et vibrant. Nos origines et influences diverses nourrissent une musique à la fois intense et nuancée.

Un chanteur à la voix chaleureuse et aux mélodies subtiles, des guitares puissantes et aériennes, une section rythmique entêtante et inventive.

Notre style, à la croisée du rock alternatif, et de la pop, s’est construit au fil de nos parcours et de nos envies. Nous avons à cœur de vous faire découvrir la richesse de nos textures sonores et de partager avec vous les émotions qui traversent nos compositions.

Les 3 influences : Radiohead, Qotsa, Pink Floyd

https://on.soundcloud.com/Pli2RvzwMlJQYyVWzx

https://youtube.com/@lollydusk?si=9fxTUs029U5LZrBQ

———————————

Lundi 29 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Queens Of The Stones Age, Foo Fighters & Beck !

Le lundi 29 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-29T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-30T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-29T19:00:00+02:00_2025-12-29T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/flf4AZsiY https://fb.me/e/flf4AZsiY