Les cascades en famille Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux
Les cascades en famille Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux dimanche 5 avril 2026.
Les cascades en famille Cascades du Hérisson
Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Les Cascades en famille chaque dimanche à partir de 11h à la Maison des Cascades, Gratuit avec le Cascad’pass, sinon
2,00€
Avril, Mai, Juin & Septembre Tous les dimanches.
Juillet & Août Tous les dimanches, ainsi que les mardis et jeudis.
Partez à l’aventure en famille entre anecdotes captivantes, jeux interactifs et surprises en chemin, petits et grands se plongent dans l’histoire et la vie des Cascades ! Des balades, des jeux et de la créativité; Il y a de tout aux cascades !
Sans réservation. .
Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 77 36
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English : Les cascades en famille Cascades du Hérisson
L’événement Les cascades en famille Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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