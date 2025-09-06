Les casetas de Bénesse Maremne Bénesse-Maremne

19 Route de Bayonne Bénesse-Maremne Landes

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Venez vous immerger dans l’atmosphère festive des Casetas ! Apéritif animé par les Baladins suivi de la Bénessoise puis concert avec Pick Up .

Les Casetas reviennent à Bénesse-Maremne !

Samedi 6 septembre

Fronton Zone Sports et Loisirs

Entrée libre

Au programme de cette belle journée festive

-10h à 12h forum des associations bénessoises

– À partir de 18h45 apéritif animé par Les Baladins suivi de la Bénessoise

-19h45 concert du groupe Hot Dogs

-21h30 début du bal animé par Pick Up

Venez partager un moment convivial, festif et musical en famille ou entre amis ! .

19 Route de Bayonne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 51 38

English : Les casetas de Bénesse Maremne

Come and immerse yourself in the festive atmosphere of the Casetas! Aperitif hosted by Les Baladins, followed by La Bénessoise and concert with Pick Up .

German : Les casetas de Bénesse Maremne

Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre der Casetas! Aperitif unter der Leitung von Les Baladins, gefolgt von La Bénessoise, dann Konzert mit Pick Up .

Italiano :

Venite a immergervi nell’atmosfera festosa delle Casetas! Aperitivo a cura di Les Baladins, seguito da La Bénessoise e dal concerto di Pick Up.

Espanol : Les casetas de Bénesse Maremne

Sumérjase en el ambiente festivo de las Casetas Aperitivo a cargo de Les Baladins, seguido de La Bénessoise y concierto de Pick Up.

