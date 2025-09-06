Les casetas de Bénesse Maremne Bénesse-Maremne
19 Route de Bayonne Bénesse-Maremne Landes
Venez vous immerger dans l’atmosphère festive des Casetas ! Apéritif animé par les Baladins suivi de la Bénessoise puis concert avec Pick Up .
Les Casetas reviennent à Bénesse-Maremne !
Samedi 6 septembre
Fronton Zone Sports et Loisirs
Entrée libre
Au programme de cette belle journée festive
-10h à 12h forum des associations bénessoises
– À partir de 18h45 apéritif animé par Les Baladins suivi de la Bénessoise
-19h45 concert du groupe Hot Dogs
-21h30 début du bal animé par Pick Up
Venez partager un moment convivial, festif et musical en famille ou entre amis ! .
19 Route de Bayonne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 51 38
English : Les casetas de Bénesse Maremne
Come and immerse yourself in the festive atmosphere of the Casetas! Aperitif hosted by Les Baladins, followed by La Bénessoise and concert with Pick Up .
German : Les casetas de Bénesse Maremne
Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre der Casetas! Aperitif unter der Leitung von Les Baladins, gefolgt von La Bénessoise, dann Konzert mit Pick Up .
Italiano :
Venite a immergervi nell’atmosfera festosa delle Casetas! Aperitivo a cura di Les Baladins, seguito da La Bénessoise e dal concerto di Pick Up.
Espanol : Les casetas de Bénesse Maremne
Sumérjase en el ambiente festivo de las Casetas Aperitivo a cargo de Les Baladins, seguido de La Bénessoise y concierto de Pick Up.
