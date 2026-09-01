Les Casques de l’Espoir : Rock’N Arelaune ! Quai Girardeau Arelaune-en-Seine
samedi 26 septembre 2026 · Quai Girardeau · Arelaune-en-Seine
Informations pratiques
Arelaune-en-Seine
Les Casques de l’Espoir : Rock’N Arelaune !
Quai Girardeau La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
️ ROCK’N ARELAUNE – 6ᵉ ÉDITION ! ️
Préparez-vous pour une soirée pleine d’énergie, de musique, de motos… et surtout de convivialité !
Au programme:
Dès 15h : animations motos & Cosplay Star Wars
Dès 18h : concerts
️ À 21h30 : grande retraite aux flambeaux !
❤️ Une soirée organisée au profit de l’association Yvann&Josian.
Frites • Saucisses • Merguez • Crêpes • Buvette
Musique, motos, fête et solidarité : on vous attend nombreux ! .
Quai Girardeau La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04 communication@arelauneenseine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Casques de l’Espoir : Rock’N Arelaune !
L’événement Les Casques de l’Espoir : Rock’N Arelaune ! Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Arelaune-en-Seine (Seine-Maritime)
- Journées Européennes du Patrimoine Exposition de photographies La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine : Le Prieuré Saint-Philibert du Torps La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine 20 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visites patrimoniales d’Arelaune-en-Seine Église catholique Notre-Dame-et-Saint-Mathurin à La Mailleraye-sur-Seine d’Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine 20 septembre 2026
- Salon du Livre Salle des Fêtes Arelaune-en-Seine 11 octobre 2026
- Fête aux Jardins Familliaux La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine 17 octobre 2026