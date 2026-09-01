Les Casques de l’Espoir : Rock’N Arelaune ! Quai Girardeau Arelaune-en-Seine

Informations pratiques

Arelaune-en-Seine

Les Casques de l’Espoir : Rock’N Arelaune !

Quai Girardeau La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

️ ROCK’N ARELAUNE – 6ᵉ ÉDITION ! ️

Préparez-vous pour une soirée pleine d’énergie, de musique, de motos… et surtout de convivialité !

Au programme:

Dès 15h : animations motos & Cosplay Star Wars

Dès 18h : concerts

️ À 21h30 : grande retraite aux flambeaux !

❤️ Une soirée organisée au profit de l’association Yvann&Josian.

Frites • Saucisses • Merguez • Crêpes • Buvette

Musique, motos, fête et solidarité : on vous attend nombreux ! .

Quai Girardeau La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04 communication@arelauneenseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Casques de l’Espoir : Rock’N Arelaune !

L’événement Les Casques de l’Espoir : Rock’N Arelaune ! Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme