Les Castagnades de la Butte Ateliers citrouilles et Soirée Soupe ! Le Beffroi Livron-sur-Drôme

Les Castagnades de la Butte Ateliers citrouilles et Soirée Soupe !
Le Beffroi Haut Livron Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01 22:00:00
Date(s) :
2025-11-01
A partir de 15h atelier Citrouilles Amenez votre citrouille à partir de 6 ans
A partir de 19h Soupe de potiron et Rôtie de châtaignes Familles
Le Beffroi Haut Livron Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 28 82 27 buttineries@gmail.com
English :
From 3pm: Pumpkin workshop Bring your own pumpkin ages 6 and up
From 7pm: Pumpkin soup and chestnut roast Families
German :
Ab 15 Uhr: Kürbis-Workshop Bringen Sie Ihren Kürbis mit Ab 6 Jahren
Ab 19 Uhr: Kürbissuppe und Kastanienbraten Familien
Italiano :
Dalle ore 15.00: Laboratorio di zucca Porta la tua zucca dai 6 anni in su
Dalle 19.00: Zuppa di zucca e castagne arrosto famiglie
Espanol :
A partir de las 15h: Taller de calabazas Trae tu propia calabaza a partir de 6 años
A partir de las 19h: Sopa de calabaza y asado de castañas Familias
