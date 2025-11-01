Les Castagnades de la Butte Ateliers citrouilles et Soirée Soupe ! Le Beffroi Livron-sur-Drôme

Les Castagnades de la Butte Ateliers citrouilles et Soirée Soupe ! Le Beffroi Livron-sur-Drôme samedi 1 novembre 2025.

Les Castagnades de la Butte Ateliers citrouilles et Soirée Soupe !

Le Beffroi Haut Livron Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

Date(s) :

2025-11-01

A partir de 15h atelier Citrouilles Amenez votre citrouille à partir de 6 ans

A partir de 19h Soupe de potiron et Rôtie de châtaignes Familles

.

Le Beffroi Haut Livron Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 28 82 27 buttineries@gmail.com

English :

From 3pm: Pumpkin workshop Bring your own pumpkin ages 6 and up

From 7pm: Pumpkin soup and chestnut roast Families

German :

Ab 15 Uhr: Kürbis-Workshop Bringen Sie Ihren Kürbis mit Ab 6 Jahren

Ab 19 Uhr: Kürbissuppe und Kastanienbraten Familien

Italiano :

Dalle ore 15.00: Laboratorio di zucca Porta la tua zucca dai 6 anni in su

Dalle 19.00: Zuppa di zucca e castagne arrosto famiglie

Espanol :

A partir de las 15h: Taller de calabazas Trae tu propia calabaza a partir de 6 años

A partir de las 19h: Sopa de calabaza y asado de castañas Familias

L’événement Les Castagnades de la Butte Ateliers citrouilles et Soirée Soupe ! Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-10-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme