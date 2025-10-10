Les Castel Rouquines Châteauroux
Les Castel Rouquines Châteauroux vendredi 10 octobre 2025.
Les Castel Rouquines
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-10
Le Festival Les Castel Rouquines revient pour une nouvelle édition !
Au programme
Vendredi
VLADIMIR CAUCHEMAR
ORISKA
CHRIS NOX
VRABLIC
KARL PRT
Samedi
MOSIMANN
MAEVA CARTER
NAUDIN
V-REY
KAZAJAK 27 .
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
English :
The Castel Rouquines Festival is back for another edition!
German :
Das Festival Les Castel Rouquines kehrt für eine neue Ausgabe zurück!
Italiano :
Il Festival di Castel Rouquines torna per una nuova edizione!
Espanol :
El Festival de Castel Rouquines celebra una nueva edición
L’événement Les Castel Rouquines Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Châteauroux Berry Tourisme