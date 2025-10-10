Les Castel Rouquines Châteauroux

1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-10

Le Festival Les Castel Rouquines revient pour une nouvelle édition !
Au programme
Vendredi
VLADIMIR CAUCHEMAR
ORISKA
CHRIS NOX
VRABLIC
KARL PRT

Samedi
MOSIMANN
MAEVA CARTER
NAUDIN
V-REY
KAZAJAK 27  .

1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire  

English :

The Castel Rouquines Festival is back for another edition!

German :

Das Festival Les Castel Rouquines kehrt für eine neue Ausgabe zurück!

Italiano :

Il Festival di Castel Rouquines torna per una nuova edizione!

Espanol :

El Festival de Castel Rouquines celebra una nueva edición

