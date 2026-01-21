Les Castel Rouquines Châteauroux
Les Castel Rouquines Châteauroux samedi 28 mars 2026.
Les Castel Rouquines
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : 95 – 95 – 179 EUR
95
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le festival Les Castelrouquines prend un nouvelle dimension après le succès de sa dernière édition et débarque au M.A.CH 36 !
Préparez vous pour la soirée électro de l’année le 28 mars 2026 ! 95 .
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Castel Rouquines Festival is back for another edition!
L’événement Les Castel Rouquines Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme