200 pieds sous terre, sous la place Denfert-Rochereau, a été déversé, aux XVIIIe et XIXe siècles, le trop-plein des cimetières de Paris qui menaçait de s’effondrer sous le poids des morts. Autant de fragments d’existences, par millions, dans le silence de la nuit souterraine. Quoi l’éternité propose un parcours sonore de 900 mètres à travers les galeries des anciennes carrières, jusqu’à l’ossuaire, temple élevé à la mémoire des défunts, dont les murs sont constitués de fémurs et de crânes. Musique et poésie accompagnent les visiteurs dans cette déambulation au royaume des morts : une symphonie concrète d’Éliane Radigue, une cantate de Bach par Glenn Gould ainsi que des poèmes de Nerval, Baudelaire, Éluard et Rimbaud déclamés dans une chambre d’échos. Si la naissance est une loterie, la mort est la grande rectificatrice. Elle aligne toutes et tous et loge les défunts à la même enseigne. Depuis longtemps déjà, l’assemblée des morts dépasse la confédération des vivants. Mais s’ils sont condamnés au silence, les morts ne sont pas nécessairement voués à l’oubli. Ce parcours rend hommage à leurs voix éteintes, pour rappeler qu’une vie ne cesse d’émettre que si elle sombre dans l’oubli.

Journaliste de formation, Xavier Donzelli a travaillé pendant vingt ans dans la presse et dans l’édition comme correcteur et secrétaire de rédaction. En 2023, il a publié son premier roman, Et par le pouvoir d’un mot (Éditions Seghers), qui raconte l’histoire du poème « Liberté », de Paul Eluard, hymne de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il travaille en ce moment à l’écriture de son deuxième roman, à paraître en janvier 2026, toujours chez Seghers. Il y sera question du surgissement, dans le Brésil des années 1960, en pleine dictature militaire, du mouvement artistique appelé « tropicalisme », porté notamment par les chanteurs Caetano Veloso et Gilberto Gil.

Musiques :

Glenn Gould, Johann Sebastian Bach, Goldberg Variations, BWV 988 : Aria, 1959

Éliane Radigue, La Trilogie de la Mort, 1998

Avec les voix de :

Clémence Coullon

Béatrice de Staël

Julie Tedesco

Stéphane Lara

Alice Gastaut

Thelma Pourias

Louis Battistelli

Guillaume Malaurie

La visite est fortement déconseillée aux personnes à mobilité réduite, aux personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou respiratoire et aux personnes sensibles ou claustrophobes. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Il n’est pas possible d’accéder au lieu avec un casque de moto, un sac volumineux (pas de vestiaire). Des chaussures plates sont recommandées.

Le samedi 07 juin 2025

de 21h00 à 01h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Les Catacombes de Paris 1 avenue du Colonel Henri Rol Tanguy 75014 Paris

Pour la première fois, Nuit Blanche investit les Catacombes de Paris et propose un parcours sonore poétique inédit pensé par Xavier Donzelli.