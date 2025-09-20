Les « cathédrales du rail », un patrimoine ferroviaire en mutation Les Cathédrales du rail Saint-Denis

Les « cathédrales du rail », un patrimoine ferroviaire en mutation Les Cathédrales du rail Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Les « cathédrales du rail », un patrimoine ferroviaire en mutation Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Les Cathédrales du rail Seine-Saint-Denis

À partir de 14 ans. Port du pantalon et de chaussures fermées fortement recommandé. Gratuit, Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Anciens ateliers de réparation de la SNCF aujourd’hui désaffectés, les « cathédrales du rail » forment un patrimoine unique, témoin du passé industriel de la banlieue nord de Paris.

Protégé au titre des monuments historiques en 2004, cet ensemble est désormais au cœur d’un ambitieux projet de transformation de ce secteur de la Plaine Saint-Denis. Immeubles de logements, équipements, commerces et espaces verts seront créés aux côtés des vastes halles ferroviaires reconverties en musée du hip-hop – futur Aérosol. Cette visite vous propose de découvrir l’histoire de ce monument emblématique de la Seine-Saint-Denis et d’interroger les enjeux patrimoniaux liés à sa transformation.

Une visite conduite par Antoine Furio, chargé d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis, et Bertrand Monchecourt, architecte du patrimoine en charge de la reconversion des « cathédrales du rail », avec la participation d’Eiffage Aménagement et de Maquis-Art – L’Aérosol.

Une initiative portée par le Département de la Seine-Saint-Denis et Plaine-Commune, en partenariat avec le groupement Eiffage Aménagement et Aire Nouvelle – filiale d’Equans France, et le soutien de la SNCF.

Les Cathédrales du rail 2 chemin des Petits-Cailloux 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees »}] Situé sur une parcelle de 5,5 hectares entre le faisceau ferroviaire nord et l’avenue du président Wilson à Saint-Denis, le secteur des Cathédrales du rail correspond aux anciens ateliers de réparation SNCF de la Plaine. Il doit son nom à la présence de deux anciennes halles ferroviaires appartenant au patrimoine industriel de Saint-Denis.

Visite commentée

©Laurent Desmoulins