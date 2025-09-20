Les cathédrales industrielles Lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon Dombasle-sur-Meurthe

Découvrez une exposition inédite au sein du lieu d’art et de culture (LAC) Phoenix : «Les cathédrales industrielles × Lycée des métiers», par le photographe Nicolas Dohr.

Et rencontrez et échangez avec l’artiste.

Lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon 2 rue Emile Levassor, 54110 Dombasle-sur-Meurthe Dombasle-sur-Meurthe 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est 08 06 00 54 54 https://lyceedesmetiers.fr À la suite du collège d’enseignement technique créé grâce à Solvay en 1958, le lycée Levassor est inauguré en 1973. Fussionné avec le lycée Jean Monnet, l’établissement devient, dans les années 2000, le lycée Entre Meurthe-et-Sânon. Il propose des formations professionnelles d’excellence autour de l’automobile, de la chimie, des engins de TP et de la relation client. Le lycée des métiers accueille de manière permanente un Lieu d’Art et de Culture (LAC).

Le bâti du lycée, typique de l’architecture des bâtiments scolaires des années 1970, représente, aujourd’hui, un témoignage singulier, tant dans sa conception que dans son mode de vie. TER Nancy – Lunéville – Saint-Dié : gare de Rosières-aux-Salines. Bus Sub lignes 23 et 24 : arrêt Saulcy. Autoroute A33, sortie Zone des Sables. Stationnement rue Levassor et route de Blainville.

© nicolasdohr