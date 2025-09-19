Les Caumont et La Force une grande histoire La Force

Centre du village La Force Dordogne

Pour Les Caumont et La Force une grande histoire qui aura lieu au centre du village de La Force du vendredi 19 au mercredi 24 septembre 2025 (et donc autour du week-end des Journées européennes du patrimoine).

La pièce-phare sera le poignard avec lequel Ravaillac assassina Henri IV en 1610 et qui, après avoir été conservé de 1610 à 1793 au château de La Force (détruit à la Révolution), retourne pour la première fois dans ce village après 232 années d’absence, sans parler de son exposition publique qui n’a pas eu lieu depuis plus de 100 ans. Il y aura aussi un plan historique de la ville de Bergerac de plus de 300 ans jamais présenté, ainsi que des tableaux, objets, meubles et documents historiques, sans compter des conférences. .

Centre du village La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 35 42 45 arahlaforce@orange.fr

