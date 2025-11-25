Les Causeries Citoyennes à la Maison des Autres Modes Maison des Autres Modes Paris
Un afterwork animé par Arielle Levy, fondatrice de UAMEP nous permettra d’échanger sur notre rapport au vêtement et de proposer quelques clefs pour réduire nos déchets textile à travers un quizz collectif.
Gratuit sur inscription https://my.weezevent.com/les-causeries-citoyennes
ONZE SAPE — Dans le 11e, la mode ne se jette plus, elle se réinvente ! Découvrez la programmation de la Maison des Autres Modes.
Le mardi 25 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris