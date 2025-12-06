Les Causeries crielloises Philo, psycho, spiritualité Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

Les Causeries crielloises Philo, psycho, spiritualité

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Causeries crielloises sur la thématique L’amour aujourd’hui

Animateurs Charles (écrivain philosophe spiritualiste), Maureen (psychanalyste)

Gratuit

Cette causerie se terminera autour d’un café ou thé et mignardises .

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr

English : Les Causeries crielloises Philo, psycho, spiritualité

L’événement Les Causeries crielloises Philo, psycho, spiritualité Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers