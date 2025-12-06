Les Causeries crielloises Philo, psycho, spiritualité Manoir de Briançon Criel-sur-Mer
Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
2026-01-17
Causeries crielloises sur la thématique L’amour aujourd’hui
Animateurs Charles (écrivain philosophe spiritualiste), Maureen (psychanalyste)
Gratuit
Cette causerie se terminera autour d’un café ou thé et mignardises .
Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr
