Les causeries de Jeanot Ciné-débat La tarte à la courgette Rion-des-Landes

Les causeries de Jeanot Ciné-débat La tarte à la courgette

Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

À Créon d’Armagnac dans les Landes, Sébastien, fermier de 50 ans, s’interroge sur son approche de l’agriculture. Installé sur une grande

ferme landaise, il souhaite aujourd’hui s’ouvrir au collectif, une façon d’imaginer un futur agricole plus coopératif et résilient. Qu’est ce que l’installation collective en agriculture ? À quels problèmes et quelles solutions répond-elle ? Quelles sont les difficultés d’une telle forme d’organisation ? À travers le témoignage de Sébastien et d’acteurs de l’accompagnement, on explore l’agriculture landaise, les défis auxquels elle fait face et les solutions apportées par le collectif.

Tim Jambou le réalisateur et un membre de Terre de Liens seront présents pour animer le débat à la suite du film. .

English :

At Créon d’Armagnac in the Landes region, 50-year-old farmer Sébastien reflects on his approach to farming. Established on a large

farm in the Landes region, he now wants to open up to the collective, a way of imagining a more cooperative and resilient agricultural future.

