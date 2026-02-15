Les causeries de l’histoire Le Saint-Suaire Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium Marignane

Les causeries de l’histoire Le Saint-Suaire

Jeudi 30 avril 2026.

A 18h30. Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Vous êtes invités aux causeries de l’histoire qui aura pour thème Le Saint-Suaire

Vous êtes attendus nombreux !

.

Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

You are invited to the History Talks on the theme of The Holy Shroud

We look forward to seeing you there!

