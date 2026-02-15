Les causeries de l’histoire Le Saint-Suaire Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium Marignane
Les causeries de l’histoire Le Saint-Suaire Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium Marignane jeudi 30 avril 2026.
Les causeries de l’histoire Le Saint-Suaire
Jeudi 30 avril 2026.
A 18h30. Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Vous êtes invités aux causeries de l’histoire qui aura pour thème Le Saint-Suaire
Vous êtes attendus nombreux !
.
Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You are invited to the History Talks on the theme of The Holy Shroud
We look forward to seeing you there!
L’événement Les causeries de l’histoire Le Saint-Suaire Marignane a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Marignane