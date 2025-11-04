Les causeries du fond de la cour Cave à Musique Mâcon
Les causeries du fond de la cour
Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2025-11-04 18:00:00
fin : 2025-11-04 23:00:00
2025-11-04
ATELIER la création d’une association, les bases du fonctionnement associatif.
Ouverture des portes 18h. Atelier de 19h à 22h.
Atelier associatif
Nouvelle causerie, dédiée cette fois aux bases de l’association, dont la création est souvent un passage obligé quand on veut développer son projet musical !
Qu’est-ce qu’il faut savoir ? Qu’est-ce que ça permet ? Qu’est-ce que ça implique ? Quels sont les pièges à éviter ? Comment bien définir ses statuts, élire ses représentants, représentantes, organiser ses AG ? Autant de questions et bien d’autres auxquelles tenteront de répondre Laurent Forest (directeur d’Ils Scènent et administrateur tout-terrain) et Anaïs Guillaumeaude ASSO71, service d’accompagnement et de conseil porté par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire. .
