Les causeries du jeudi Vermenton

Les causeries du jeudi

5 Rue Guilbert Latour Vermenton Yonne

Tarif : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 14:30:00

fin : 2026-01-29 16:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Thématique du jour Métiers disparus et retrouvés. .

5 Rue Guilbert Latour Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Les causeries du jeudi

