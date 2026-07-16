Les Causeries du Manège, Porte de Mons, Maubeuge

Informations pratiques

Les Causeries du Manège Vendredi 18 septembre, 18h30 Porte de Mons Nord

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, en partenariat avec l’association LALAM (Les amis de Lurçat et de l’Art Moderne) et le CAUE du Nord, Marie-Pierre Sampson, consultante spécialisée en patrimoine et culture, fondatrice du bureau d’études Oculus-Patrimoine, viendra nous parler « reconstruction et architecture moderne, au travers de l’exemple de Maubeuge ». Une occasion, dans ce moment présent où la cité du clair de lune se rénove et se renouvelle, de mieux comprendre l’architecture d’André Lurçat, d’éclairer ainsi les fondamentaux qui ont façonné le paysage urbain sorti de l’après-guerre.

Porte de Mons 18 Place de la Concorde, 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 03227656540 https://www.lemanege.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemanege.com/Les-causeries-du-Manege.html »}]

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, en partenariat avec l’association LALAM (Les amis de Lurçat et de l’Art Moderne) et le CAUE du Nord, Marie-Pierre Sampson, consultante spécialisée…

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