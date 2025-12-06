Les causeries du Polygraphe « Panorama du roman d’amour » Les écuries, pôle culturel Lorge Caen

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Conférence-lectures Le roman d’amour, quel sujet ! Il n’est déjà pas simple de définir ce qu’est le roman, alors l’amour… Sans poser trop de limites, il est pourtant agréable de se forger une image de ces deux notions capitales à travers les diverses façons qu’elles ont eu de se mêler. S’appuyant sur un diaporama fourni, Nicolas SOReL évoque l’histoire du roman d’amour en occident à travers ses différents genres, et lit des extraits de quelques romans phares, de Tristan et Yseult à Barbara Cartland, pour un voyage tendre et haut en couleur.

Qu’est ce que Les Causeries du Polygraphe ?

Nicolas SOReL, auteur passionné, propose un moyen original de se plonger dans la littérature. À travers des thématiques variées, Les Causeries s’adressent à tous ceux qui ont envie de lire et de découvrir des livres. .

English : Les causeries du Polygraphe « Panorama du roman d’amour »

Conference-readings: The romance novel, what a subject! It’s hard enough to define what a novel is, but what about love? Without setting too many limits, it’s nice to be able to form an image of these two vital notions through the various ways in which they have been intertwined.

German : Les causeries du Polygraphe « Panorama du roman d’amour »

Lektürekonferenz: Liebesromane was für ein Thema! Es ist nicht einfach, einen Roman zu definieren, aber was ist mit der Liebe? Ohne zu viele Grenzen zu ziehen, ist es dennoch schön, sich ein Bild von diesen beiden Begriffen zu machen, indem man sie auf verschiedene Arten miteinander verbindet.

Italiano :

Letture-conferenze: il romanzo d’amore, che argomento! È già abbastanza difficile definire cosa sia un romanzo, ma che dire dell’amore? Senza tracciare troppe linee di demarcazione, è bene farsi un’idea di questi due concetti chiave attraverso i vari modi in cui sono stati intrecciati.

Espanol :

Conferencias-lecturas: la novela romántica, ¡qué tema! Ya es difícil definir lo que es una novela, pero ¿y el amor? Sin trazar demasiadas líneas en la arena, conviene hacerse una idea de estos dos conceptos clave a través de las diversas formas en que se han entrelazado.

