Les Causeries L’encyclopédie de la Haute Bretagne Fougères

Les Causeries L’encyclopédie de la Haute Bretagne Fougères samedi 18 octobre 2025.

Les Causeries L’encyclopédie de la Haute Bretagne

69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

À l’occasion de la sortie de la première encyclopédie de la Haute Bretagne aux éditions PUR, les co-auteurs ainsi que Pascal Ory, consultant scientifique et auteur, vous présenteront le projet, fruit de longues années de recherches et dont la signification fait sens.

Avec Pascal Ory et Léandre Mandard. .

69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Causeries L’encyclopédie de la Haute Bretagne Fougères a été mis à jour le 2025-09-17 par OT FOUGERES