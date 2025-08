Les Causses du Quercy accessibles à tous Adaptés spécifiquement au handicap mental et cognitif Cœur de Causse

Les Causses du Quercy accessibles à tous Adaptés spécifiquement au handicap mental et cognitif

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

En collaboration avec la Réserve naturelle nationale géologique du Lot et co-animés par Les Chemins de Colin, le Parc-Géoparc propose deux temps complémentaires. Le premier rendez-vous, à la Maison du Parc, permettra de découvrir le rôle et les missions du Parc-Géoparc, et de préparer ensemble la sortie à venir. Le second rendez-vous propose une balade sensorielle et adaptée, à la rencontre des paysages, des roches et des histoires du territoire.

Les deux rencontres sont pensées comme un tout l’inscription se fait pour l’ensemble du programme. .

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

In collaboration with the Réserve naturelle nationale géologique du Lot and co-hosted by Les Chemins de Colin, the Parc-Géoparc offers two complementary events. The first, at the Maison du Parc, will introduce participants to the role and missions of the Parc-Géoparc, and help them prepare for the outing ahead. The second, at the Maison du Parc, is a sensory tour of the landscapes, rocks and history of the area.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

In Zusammenarbeit mit dem Réserve naturelle nationale géologique du Lot und unter der Co-Leitung von Les Chemins de Colin bietet der Geopark zwei sich ergänzende Termine an. Der erste Termin im Maison du Parc bietet die Möglichkeit, die Rolle und die Aufgaben des Parc-Géoparc kennenzulernen und gemeinsam den bevorstehenden Ausflug vorzubereiten. Der zweite Termin bietet einen angepassten Spaziergang mit allen Sinnen, bei dem Sie die Landschaften, Gesteine und Geschichten des Gebiets kennenlernen.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

In collaborazione con la Riserva naturale geologica nazionale del Lot e con la collaborazione di Les Chemins de Colin, il Parco-Geoparco propone due eventi complementari. Il primo, presso la Maison du Parc, è un’occasione per saperne di più sul ruolo e sulle missioni del Parc-Géoparc e per preparare insieme la prossima gita. Il secondo, presso la Maison de la Parc, è un tour sensoriale dei paesaggi, delle rocce e della storia della zona.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

En colaboración con la Reserva Natural Geológica Nacional del Lot y coorganizado por Les Chemins de Colin, el Parque-Geoparque ofrece dos eventos complementarios. El primero, en la Maison du Parc, es una oportunidad para informarse sobre el papel y las misiones del Parc-Géoparc, y preparar juntos la próxima salida. El segundo, en la Maison de la Parc, es un recorrido sensorial por los paisajes, las rocas y la historia de la zona.

